Trabalhos de resgate no Litoral Norte seguirão durante a noite e madrugada

Do portal do governo de São Paulo - As equipes da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro seguem durante a noite e madrugada com as atividades de busca, resgate e salvamento às vítimas das fortes chuvas que castigaram as cidades de São Sebastião e Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas e o Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, permanecem na região acompanhando os trabalhos e nesta segunda-feira (20) se reúnem com representantes do Governo Federal.

Mais de 130 equipes, com o apoio de 23 viaturas e sete aeronaves, estão empenhados nas ações, que estão concentradas na região da Barra do Sahy e Camburi, em São Sebastião. Outros 80 policiais reforçarão as atividades a partir dessa segunda-feira (20). A atuação é de forma suplementar às ações da Defesa Civil Municipal.

Até o momento, 36 óbitos foram confirmados, sendo 35 em São Sebastião – 31 na Barra do Sahy, dois Juquehy, um Camburi, um em Boiçucanga – e um em Ubatuba. Estão desalojadas 228 pessoas e desabrigadas outras 338. Paralelamente às ações de resgate, a Polícia Civil realiza as ações de polícia judiciária, com a requisição dos exames, e a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, por meio do Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML), os trabalhos de perícia e identificação das vítimas em parceria com o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

