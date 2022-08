Traficante é preso enquanto assistia a jogo no Maracanã

Marco Aurelio dos Santos Rocha, o Foka, é apontado como chefe do tráfico de drogas do Complexo do Castelar, na Baixada Fluminense edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro (PM-RJ) prendeu nessa quarta-feira (17) um homem identificado como Marco Aurelio dos Santos Rocha, o Foka, apontado como chefe do tráfico de drogas do Complexo do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele foi preso enquanto assistia ao jogo do Fluminense contra o Fortaleza, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor das Laranjeiras avançou para as semifinais.

Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) e do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) participaram da ação.

Contra Foka, havia dois mandados de prisão por tráfico. A PM também disse que ele é responsável por homicídios em Belford Roxo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.