Tráfico e milícia controlam 80% da venda de botijões de gás no estado do Rio

247 - Cerca de 80% do mercado de botijões de gás de cozinha está nas mãos de milicianos e traficantes no Rio de Janeiro, de acordo com a Associação Brasileira dos Revendores de GLP (Asmirg).

Com a primeira parcela do Auxílio Gás do Ministério da Cidadania, paga ao longo deste mês, entre R$ 18 milhões e R$ 20,6 milhões podem parar nos cofres de distribuidores ligados ou explorados pelos criminosos.

As quadrilhas agem em favelas cooptando vendedores clandestinos, impondo ágio sobre o preço normal e obrigando consumidores a pagarem mais caro pelo gás. De acordo com a Asmirg, a situação é especialmente grave na Região Metropolitana, que concentra 72,5% das famílias favorecidas pelo auxílio federal, cujo pagamento da primeira parcela vai até 31 de janeiro.

