“Trancar todos em casa não é ciência”, afirma sindicato de donos de escolas do Rio

Ao pedir a volta às aulas, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Rio de Janeiro (SinepeRio), afirmou que "a ciência é a vacina, estudos só confundiram, trancar todos em casa não é ciência". Fiocruz alertou para cerca de 3 mil mortes com a volta às atividades nos estabelecimentos de ensino edit

247 - O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Rio de Janeiro (SinepeRio), que representa os empresários donos das escolas, soltou vídeo neste final de semana em favor da volta às aulas, ao afirmar que "a ciência é a vacina, estudos só confundiram, trancar todos em casa não é ciência". De acordo com o vídeo, "aprendemos a conviver com o vírus. O Covid nunca irá de todo. O que acaba é o medo". "Hoje sabemos lidar tratar, nos proteger respeitando as rotinas, as regras e os protocolos. Estamos prontos", continuou.

"Fizemos o dever de casa, a escola privada está pronta para reiniciar. Vimos que a ciência é a vacina, estudos só confundiram, trancar todos em casa não é ciência. Confinar é desconhecer, é ignorar, subtrair vidas. É fragilizar, debilitar, mexer com o emocional".

Na semana passada, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) estimou que, se as aulas nas escolas voltarem a partir de agosto, o estado do Rio de Janeiro terá cerca de 3 mil novas mortes por causa do coronavírus, levando em consideração um panorama em todo o País do impacto da volta às aulas em uma população de mais de 9 milhões de pessoas do grupo de risco que convivem na mesma casa com crianças e adolescentes em idade escolar - 600 mil delas moram no Rio.

Vergonhoso, desumano, mentiroso e anti-ético o VT que o @SinepeRio jogou aos leões, hoje. A vergonha aumenta quando a gente lê o Código de Ética deles e vê que eles o descumprem, neste vídeo. O negócio é levar vantagem em tudo, né? Leiam: https://t.co/PsCNc9pGVz pic.twitter.com/cg3XxG4Inr — Afonso Borges (@afonsoborges) July 26, 2020

