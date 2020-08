Transexual relata ter sido agredida e roubada no interior de seu apartamento, no Rio

Transexual Alice Felis usou as redes sociais para denunciar ter sido agredida e roubada após um homem armado com uma faca invadir o apartamento em que mora, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A agressão teria ocorrido no último domingo (18) edit

247 - A transexual Alice Felis usou seu perfil nas redes sociais para denunciar ter sido agredida no interior de seu apartamento, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A agressão teria ocorrido no último domingo (18).

Em vídeos postados em sua conta no Instagram, Alice relatou que um homem armado com uma faca invadiu seu apartamento tentou esfaqueá-la e fugiu após roubar R$ 3 mil. “Veio, me bateu, tentou me esfaquear. Pedi para que ele não me esfaqueasse”, contou ela. “

"Ele tentou me esfaquear! Eu pedi por tudo que é mais sagrado para que ele não me matasse. A pessoa destruiu meu apartamento. Me espancou, quebrou minha mandíbula, quebrou meu nariz”, disse. “Ele levou o único dinheiro que eu tinha. Não tenho dinheiro para nada. E ainda me ameaçou dizendo que não era para eu ficar no Rio. Se ficasse, ia me matar de verdade”, completou.

O youtuber Felipe Neto compartilhou a história no Twitter e até esta terça-feira (18), segundo reportagem do jornal O Globo, a campanha para ajudar Alice já havia arrecadado cerca de 30 mil.

