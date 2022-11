"Trata-se de organização criminosa que atua contra o Estado Democrático de Direito", diz procurador do MP

"Existe nas redes sociais uma verdadeira milícia digital atuando no campo político incitando as pessoas a irem para a rua". acrescentou Mário Sarrubbo edit

Apoie o 247

ICL

247 - "Estamos diante de uma verdadeira organização criminosa que atua contra o Estado Democrático de Direito", afirma o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), Mário Sarrubbo, em entrevista à Globonews nesta quarta-feira (2) sobre bloqueios nas estradas pelo país.

"Existe hoje nas redes sociais - acho que esse é o grande problemas não só do Brasil mas do mundo -, uma verdadeira milícia digital atuando no campo político incitando as pessoas a irem para a rua e, muitas vezes, sem saber o que estão defendendo e que estão cometendo crimes". acrescentou o procurador.

Segundo ele, muitas dessas pessoas já são conhecidas da polícia civil e do próprio MP. "É importante destacar que existem empresários envolvidos. Há um financiamento por trás dessa organização. Por isso que desde ontem eu venho insistindo na tese: estamos diante de uma verdadeira organização criminosa que atua contra o Estado Democrático de Direito", reforçou.

O procurador informou nesta terça (1) que está atuando no enfrentamento à crise provocada pelos responsáveis pelo bloqueio ilegal de estradas.



“Criamos um Núcleo de Atuação Integrada envolvendo os promotores de Justiça da Promotoria de Habitação e Urbanismo, que pode, se o caso, tomar medidas cautelares no sentido de forçar desobstruções e também cobrar multas. E também o Gaeco está investigando, porque na visão do Ministério Público de São Paulo trata-se de uma organização criminosa que está atentando contra o Estado Democrático de Direito no Brasil”, afirmou Sarrubbo.



“Trata-se de uma manifestação de desrespeito ao resultado das urnas, de desrespeito à vontade do povo brasileiro, de maneira que o Ministério Público não se curvará a quem quer que seja, defenderá a democracia e trabalhará pela paz da população do Estado de São Paulo e do Brasil de maneira absolutamente intransigente”, acrescentou.

"Estamos diante de uma verdadeira organização criminosa que atua contra o Estado Democrático de Direito", afirma o procurador-geral de Justiça do MP-SP sobre bloqueios nas estradas pelo país.



➡ Assista no #GloboNewsMais com @juliaduailibi e Tiago Eltz: https://t.co/yAMjf4d3Tt pic.twitter.com/K6KEoYsdO4 November 2, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.