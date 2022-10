TRE diz que eleições em SP poderão se estender até 19h devido às filas

Apoie o 247

247 - O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) afirmou que no estado as eleições poderão se estender até 19h – depois do prazo de 17h –, devido às filas que se formaram em algumas seções por causa da implantação da biometria. São Paulo já tinha 67,13% do eleitorado cadastrado no sistema

O TRE-SP substituiu 508 urnas no estado até 16h30, 167 na capital e 341 no interior do estado - o equivalente a 0,43% do total. Em uma zona eleitoral no município de Taubaté, no Vale do Paraíba, a urna não pode ser substituída por outra eletrônica, e a votação foi manual.

