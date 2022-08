TRE do Rio de Janeiro pede apoio das Forças Armadas na segurança das eleições

Apoie o 247

247 - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) pediu, por meio de seu presidente, o desembargador Elton Leme, que as Forças Armadas ajudem na segurança das eleições em todo o estado, informou a CNN .

“O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) demanda os tribunais perguntando se será necessária a utilização de força federal. Há uma série de requisitos e eu recebo essa solicitação e verifico a necessidade. Tivemos a concordância do governador e submetemos esse pedido”, explicou Leme.

O TSE ainda não se manifestou sobre o assunto.

Essa é a quinta eleição na qual o Rio de Janeiro pede o apoio das forças federais. Segundo Leme, “é necessário porque nós temos uma situação complexa, com instabilidade gerada pela criminalidade, pela milícia, pelo tráfico de drogas e pelo crime organizado. E há um clima mais intenso dos debates políticos no país. Então, é bom nos precavermos, atuar com cautela”.

Para o enfrentamento desses problemas, o TRE-RJ instituiu o Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi).

