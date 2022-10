TRE-MG apreende material de campanha de Bolsonaro por mentir que Lula persegue igrejas e cristãos

Apoie o 247

247 - O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) apreendeu materiais de campanha de Jair Bolsonaro (PL) que associavam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à mentira de que ele irá perseguir cristãos e fechar igrejas, caso seja eleito no segundo turno da eleição presidencial, que será realizado no dia 30 de outubro. De acordo com o G1, a apreensão do material “sabidamente inverídico” aconteceu no comitê de reeleição de Bolsonaro em Belo Horizonte.

"Constata-se nos aludidos artefatos, divulgação de fatos inverídicos, contendo desinformações, dentre eles, de que o candidato adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, persegue as igrejas e os cristãos", destacou a juíza eleitoral Raquel de Paula Rocha Soares no despacho sobre o caso.

Ainda conforme a reportagem, "a Justiça Eleitoral ainda pediu que fosse aberta uma investigação pela divulgação de informações falsas pelo comitê de Bolsonaro”.

Segundo a última pesquisa Ipec, divulgada no dia 24 de outubro, Bolsonaro tem a preferência de 60% do eleitorado evangélico, ante 30% de Lula.

