TRE-RJ barra candidatura de Garotinho, que fica inelegível

247 - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) negou, nesta quinta-feira (8), o registro da candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil), por unanimidade. A informação é do jornal O Globo .

Garotinho havia sido condenado pela Justiça Eleitoral em julho por irregularidades ligadas à compra de votos no programa "Cheque-Cidadão" em Campos dos Goytacazes, seu reduto eleitoral. Desta forma, os desembargadores do TRE-RJ hoje seguiram o entendimento formado pela Corte, que tinha confirmado a sentença contra o ex-governador.

O político pleiteava uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2022, mas agora passa a ser inelegível.

