TRE-RJ julga inelegibilidade de Marcelo Crivella

247 - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) agendou para esta segunda-feira (21), em sessão programada para as 15h, dois julgamentos contra Marcelo Crivella (Republicanos) que podem resultar em inelegibilidade. A reportagem é do portal G1.

O Ministério Público Eleitoral, composto por membros do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público Estadual, pede que Crivella perca os direitos políticos até 2026 por sua participação em dois eventos realizados em 2018: a reunião com líderes evangélicos no Palácio da Cidade; o comício na quadra da Estácio de Sá para apresentar candidatos a servidores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).

O julgamento é baseado em um pedido do PSOL feito em 2018, acrescenta a reportagem.

