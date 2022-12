TRE-SP aponta irregularidades em despesas de campanha de Tarcísio

Técnicos mostraram falhas na prestação de contas do futuro governador paulista, com valores que chegam a R$ 35,8 milhões edit

247 - O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) apontou irregularidades na prestação de contas do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Técnicos mostraram falhas na prestação de contas do futuro governador paulista, com valores que chegam a R$ 35,8 milhões, representando quase 100% dos gastos declarados da campanha. O relatório preliminar foi divulgado na última terça-feira (29). A informação foi publicada nesta sexta-feira (2) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Algumas irregularidades foram descrições genéricas dos serviços prestados por empresas terceirizadas e notas fiscais não apresentadas.

De acordo com o relatório, a empresa Beacon Comunicação Ltda recebeu R$ 24.385.500, o que representa 66,62% do total de despesas contratadas.

Os técnicos apontam, por exemplo, que a firma deve apresentar os contratos firmados com prestadores de serviços subcontratados.

Técnicos também pediram explicações por doações de R$ 62 mil de pessoas físicas que não poderiam ter realizado doações eleitorais.

A campanha do governador tem até esta sexta (2) para prestar explicações ao TRE-SP sobre as irregularidades apontadas pelos técnicos.

A assessoria de Tarcísio disse que "o documento enviado pelo TRE-SP trata-se de pedido de diligência comum na prestação de contas de campanhas eleitorais". "Todos os pedidos serão respondidos dentro do prazo estabelecido".

