Trem em SP volta a apresentar falhas; já são cinco apenas em março

Apoie o 247

ICL

247 - Um trem descarrilou entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda, da Linha 8-Diamante, da ViaMobilidade, na região central de São Paulo> O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (30). Com mais este incidente, os trens de São Paulo apresentaram cinco falhas somente no mês de março.

De acordo com reportagem da Folha, a administradora do modal informou uma falha em um equipamento chamado ‘assistente de mudança de via’ como o causador do problema.

Em nota, a empresa disse que "não houve feridos e todos os passageiros que estavam no trem desembarcaram em segurança com o auxílio dos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança), da ViaMobilidade".

Esta não é a primeira vez que a linha 8 apresenta problemas. No último dia 18, um trem descarrilou na linha 8-diamante, desta vez entre as estações Sagrado Coração e Itapevi.

Quatro dias antes, no dia 14, dois funcionários terceirizados da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) foram atropelados por um trem na linha 12-safira, entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart.

No dia 8 de março foram os usuários do monotrilho (linha 15-prata) os prejudicados. Uma colisão frontal entre dois trens, no trecho entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, paralisou por três horas a operação da linha, gerenciada pelo Metrô . No dia seguinte, um novo acidente aconteceu na mesma linha. Nova colisão entre trens do monotrilho.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.