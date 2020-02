Três familiares de homem com coronavírus têm suspeita de contaminação descartada em SP

247 - O Secretário de Saúde do estado de São Paulo, José Henrique Germann Ferreira, informou que os três familiares do homem infectado com coronavírus não estão mais sob suspeita de estarem contaminados, após exames de laboratório. De quinta (27) para esta sexta-feira (28), os casos suspeitos diminuíram de 85 para 66 no País.

De acordo com a pasta, um morador de São Paulo, e 61 anos, infectado com o coronavírus, permanece em isolamento domiciliar e passa bem. “Não é possível que nós consigamos evitar a transmissão de uma doença viral”, disse o médico infectologista David Uip.