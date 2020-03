Três familiares de porteiro morto com coronavírus são internados

Estão internados com sintomas de coronavírus quatro familiares que moravam na mesma casa que o porteiro aposentado Manoel Messias Freitas Filho, 62 anos, primeiro paciente morto pelo coronavírus no Brasil edit

247 - Estão internados com sintomas de coronavírus quatro familiares que moravam na mesma casa que o porteiro aposentado Manoel Messias Freitas Filho, 62 anos, primeiro paciente morto pelo coronavírus no Brasil. É o que informa o advogado da família Roberto Domingues Júnior. As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 21h20 desta quarta-feira (18), que foram registradas pelo menos 529 confirmações do novo coronavírus no Brasil em 20 estados e no Distrito Federal.

Segundo ele, que representa a família do aposentado, o pai, de 83 anos, e a mãe, de 82 anos, foram internados nesta quarta-feira (18) em hospital da rede Prevent Senior. O pai está em estado mais grave, informou. A mãe foi hospitalizada por prevenção em razão da idade.

Um irmão de 62 anos e uma irmã do porteiro estão internados em hospital da rede pública com sinais de gripe. Outra irmã está em quarentena na casa da família, no Paraíso, zona sul de São Paulo.