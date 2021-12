Três idosos morrem após surto de Covid em asilo no interior de SP

Além dos idosos, sete funcionários do Lar dos Velhinhos de Jales também testaram positivo e outros 23 aguardam o resultado dos exames edit

247 - Um surto de Covid atingiu 49 dos 62 residentes do Lar dos Velhinhos de Jales, no interior de São Paulo, nas últimas duas semanas. Até a tarde de terça-feira (7), três idosos haviam morrido, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo.

Além dos idosos, sete funcionários também testaram positivo e outros 23 aguardam o resultado dos exames.

As mortes de duas idosas de 69 e 76 anos e do idoso de 83 anos aconteceram entre o último sábado (4) e esta segunda-feira (6). As duas mulheres tinham como comorbidades problemas cardíacos. Já o idoso não tinha problemas de saúde anteriores, segundo o informado.

Em nota, a instituição explicou que os primeiros resultados positivos para coronavírus foram detectados em novembro, quando uma funcionária apresentou os primeiros sintomas da doença, como gripe e coriza, e foi afastada dos trabalhos.

