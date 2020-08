Treze alunos do ITA testam positivo para Covid-19 no retorno às aulas presenciais

247 - Treze dos 128 calouros do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) testaram positivo para Covid-19 no retorno às aulas presenciais em São José dos Campos, São Paulo, na semana passada.

As aulas presenciais no instituto foram paralisadas no dia 18 de março. Por enquanto, apenas os alunos do primeiro ano retornaram.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou por meio de nota que os alunos "estão assintomáticos ou apresentam sintomas leves e permanecem isolados, recebendo o devido acompanhamento médico e psicológico".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.