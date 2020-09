TRF-2 suspende investigação sobre ex-assessor de Flávio Bolsonaro que recebeu vazamento de Operação Furna da Onça

O advogado Victor Granado Alves teria se encontrado com o delegado da Polícia Federal que passou as informações da operação para Flávio Bolsonaro edit

247 - O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) concedeu, nesta quarta-feira, 23, habeas corpus suspendendo a investigação sobre o advogado Victor Granado Alves, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), no caso do vazamento de informações da Operação Furna da Onça, denunciado pelo empresário Paulo Marinho (suplente de Flávio no Senado).

A Operação Furna da Onça divulgou um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que revelou movimentações financeiras suspeitas de Fabrício Queiroz, assessor de Flávio. A operação teria sido vazada para os assessores do senador com a participação de Granado, segundo Paulo Marinho.

O advogado também teria se encontrado com o delegado da Polícia Federal que passou as informações da operação para Flávio Bolsonaro.