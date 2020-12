Tribunal absolve 7 PMs acusados de encobrir morte de jovem após abordagem

O vendedor ambulante David Nascimento dos Santos foi encontrado morto com marcas de tortura no corpo em 24 de abril, após sair de casa para esperar a entrega de um lanche edit

247 - O TJM (Tribunal de Justiça Militar) absolveu na noite de ontem sete acusados de fraude processual e formação de grupo para prática de violência no caso que terminou com a morte do vendedor ambulante David Nascimento dos Santos, 23, na zona oeste de São Paulo. A reportagem é do portal UOL.

Segundo a reportagem, Santos foi encontrado morto com marcas de tortura no corpo em 24 de abril, após sair de casa para esperar a entrega de um lanche. Enquanto aguardava, um carro da Polícia Militar fez uma abordagem e colocou o jovem no banco de trás da viatura. Segundo a acusação, os envolvidos teriam alterado as vestes da vítima para adulterar o crime.

No julgamento, o juiz Ronaldo João Roth, da 1ª Auditoria Militar, presidiu a sessão e votou pela condenação de 11 anos e 4 meses de reclusão para dois sargentos e 8 anos de reclusão para outros cinco acusados (dois cabos e três soldados).

