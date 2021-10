Tribunal mantém ação contra suboficial da Marinha acusado de assédio sexual contra militares mulheres

Foram ouvidas 17 mulheres como testemunhas, além de três homens que, de acordo com a denunciante, poderiam ajudar na confirmação do crime edit

247 - O Superior Tribunal Militar negou pedido de um suboficial da Marinha para trancar inquérito que ele responde por assédio sexual contra militares mulheres da Base de Submarinos da Ilha da Madeira, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Foram ouvidas 17 mulheres como testemunhas, além de três homens que, de acordo com a denunciante, poderiam ajudar na confirmação do crime.

De acordo com o blog do Fausto Macedo, após o término das investigações, o Ministério Público Militar denunciou o suboficial por crime de assédio sexual, previsto no Código Penal. A acusação foi aceita pelo juiz federal da Justiça Militar da União, no Rio de Janeiro.

