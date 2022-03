Tríplex do Guarujá será sorteado na Internet pelo dono (que não é Lula) em março de 2022

O ganhador vai virar dono do imóvel sem desembolsar um centavo a mais além do preço da assinatura de R$ 19 edit

247 - O famoso "tríplex do Guarujá", que o ex-juiz suspeito Sergio Moro (Podemos) afirmava pertencer ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será sorteado na Internet no dia 30 de março. Qualquer pessoa pode concorrer comprando um bilhete por R$ 19 por meio da plataforma pancadao.com.br. O ganhador vai virar dono do imóvel sem desembolsar um centavo a mais além do preço da assinatura.

O leilão será feito pelo proprietário do imóvel, o empresário Fernando Gontijo, que arrematou o imóvel em um leilão, por R$ 2,2 milhões, em maio de 2018.

"Eu arrematei o imóvel porque, sendo o tríplex mais famoso do Brasil, considero um investimento excelente", diz Gontijo.

O nome de Lula nunca apareceu na escritura da propriedade, mas Moro condenou Lula a 8 anos e 10 meses de prisão, seis meses antes das eleições presidenciais de 2018 que levaram Jair Bolsonaro à presidência. O Supremo Tribunal Federal anulou a condenação, sustentando a suspeição e parcialidade de Moro.

