Troca de procuradoras do caso Marielle é “muito grave” diz Freixo

Fórum - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) criticou neste sábado (10) a saída das promotoras Simone Sibílio e Leticia Emile da força-tarefa que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em março de 2018.

“O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, precisa vir à público para explicar o que está acontecendo no caso e essas trocas, do delegado, Moyses Santanna, e das duas promotoras. O chefe do Ministério Público também tem que dar explicações”, afirmou o parlamentar em live realizada no Facebook.

“Fomos surpreendidos com o afastamento. Por que se afastaram? Não sabemos ainda, mas sabemos que existe uma relação direta com a delação premiada de Júlia Lotufo, viúva do Adriano da Nóbrega, matador ligado ao Escritório do Crime”, declarou.

O parlamentar afirma que “algo aconteceu” para as promotoras saírem do caso após 3 anos de investigações. “Promotoras que são sérias, pessoas corretas, se afastam do caso. “O MP tem que explicar, o governador tem que explicar”, disse o parlamentar O que essa delação tem a ver com o caso? O que tem a ver com as milícias? Cláudio Castro, quando o senhor assumiu, o senhor teve a preocupação de me ligar garantindo que haveria prioridade no caso Marielle”, afirmou.

Freixo afirmou que o delegado Moysés Santana foi indicado para Delegacia de Homicídios naquele momento justamente com o objetivo de focar no caso. Santana foi tirado da posição na segunda-feira (5).

Anielle Franco, irmã da ex-vereadora e diretora do Instituto Marielle Franco, também lamentou a notícia em suas redes sociais. “A gente não tem um dia de paz. Sinto muito pela saída das promotoras! Promotoras essas que eu depositava muita confiança e esperança para que elas ajudassem a resolver o caso da Mari e do Anderson! Agora eu quero saber que interferências são essas! Quem mandou matar minha irmã!??”, tuitou.

