TSE determina que Roberto Jefferson não participe do horário eleitoral até o TSE decidir sobre a candidatura

247 - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Carlos Horbach determinou nesta segunda-feira (29) que o candidato do PTB à Presidência da República, Roberto Jefferson, não participe do horário eleitoral gratuito até o tribunal decidir sobre a legalidade da candidatura.

De acordo com o MP, o político está inelegível até dezembro de 2023, após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2012, no julgamento do mensalão.

O ministro Horbach concordou com o Ministério Público. "Presente a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano, sobretudo porque em curso o período de propaganda eleitoral gratuita, é o caso de acolhimento do pleito formulado", escreveu o ministro.

