TSE rejeita recurso e mantém Witzel fora da disputa ao governo do Rio

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve nesta terça-feira (27) a decisão que rejeitou o registro de candidatura do ex-governador Wilson Witzel (PMB) ao governo do estado do Rio de Janeiro. No TSE, o relator, ministro Benedito Gonçalves, determinou que atos de campanha de Witzel devem ser encerrados, assim como deve ser interrompido o recebimento de dinheiro público do fundo partidário e eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio contestou a candidatura de Witzel. A procuradoria alegou que o ex-governador, alvo de impeachment em 2021, foi condenado pela Justiça por crime de responsabilidade e não pode participar da eleição.

