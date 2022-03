TSE valida ex-genro de Roberto Jefferson como presidente do PTB

Deputado Marcus Vinícius Vasconcelos Ferreira é ex-genro de Roberto Jefferson, que, apesar de cumprir prisão domiciliar, ainda tem o título de presidente de honra do partido edit

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validou nesta sexta-feira (11) o nome do deputado estadual Marcus Vinícius Vasconcelos Ferreira (RJ), conhecido como Neskau, para presidir o PTB. Ele é ex-genro do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que, apesar de cumprir prisão domiciliar, ainda tem o título de presidente de honra do partido.

Com a decisão do TSE, a ala do ex-deputado volta a comandar o PTB após desavenças com sua substituta, Graciela Nienov.

Filiado há mais de 25 anos no PTB, onde já era vice-presidente e presidente estadual, Neskau foi casado com uma das filhas do ex-deputado, Fabiana.

Alvo da Operação Furna da Onça

O novo presidente do PTB foi preso na Operação Furna da Onça em 2018. Foi um desdobramento da Lava Jato, que investigou o recebimento de propinas mensais por parte de parlamentares.

De acordo com a PF, os investigados teriam recebido dinheiro ilegalmente todo mês, com pagamentos variando de R$ 20 mil a R$ 100 mil. Em 2019, a ministra do STF Cármen Lúcia acatou o pedido de soltura de Neskau. O processo foi anulado.

Em nota ao UOL, Marcus Vinícius afirmou que "a própria justiça reconheceu a arbitrariedade da sua prisão. O processo no TRF, por conta dos abusos cometidos, foi anulado".

