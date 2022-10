Tucanos aprovam apoio do PSDB a Tarcísio de Freitas em SP

Pelo menos 500 prefeituras do estado de São Paulo são aliadas do governador Rodrigo Garcia (PSDB), onde o bolsonarista Tarcísio de Freitas é candidato ao governo edit

247 - A direção nacional do PSDB aprovou o apoio do partido ao candidato bolsonarista Tarcísio Freitas (Republicanos) contra Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições para o governo do estado de São Paulo.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (11) pelo jornal O Globo, 500 das 645 prefeituras do estado de São Paulo são aliadas do governador Rodrigo Garcia (PSDB).

A articulação começou na semana passada, quando o governador Rodrigo Garcia reforçou a candidatura bolsonarista sob o argumento de manter o PT longe do governo paulista. Mas lideranças históricas do tucanato, como o ex-ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes Ferreira e o ex-senador José Aníbal declararam apoio a Haddad.

