Tucanos opositores de Doria analisam cédula das prévias para abandonar ex-governador

247 - Tucanos que se opõem a João Doria (PSDB) analisam nesta terça-feira (17) as cédulas de votação das prévias partidárias, para a elaboração de uma estratégia com a finalidade de barrar a candidatura presidencial do ex-governador de São Paulo. A informação foi publicada pela coluna Painel.

Nas cédulas, os filiados não foram questionados sobre a possibilidade de não haver candidatura própria, ou de coligação com outras legendas. Com base neste argumento, tucanos defenderão uma aliança com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) ou que o PSDB não tenha candidato.

O artigo 152 do estatuto tucano obriga que a convenção homologue o vencedor nas prévias, mas, de acordo com opositores de Doria, a regra vale apenas se o partido tiver candidato.

Segundo a coluna, há consenso sobre a impossibilidade jurídica de se escolher um novo tucano como cabeça de chapa na disputa pela Presidência da República.

