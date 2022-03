Tucanos tentam conter crise no PSDB e pressionam Doria a deixar o governo de São Paulo e concorrer à Presidência

Governador e aliados terão uma reunião no início desta tarde, no Palácio dos Bandeirantes, para tentar estancar a crise no partido edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ameaça feita por João Doria (PSDB) de não renunciar ao governo de São Paulo para disputar a Presidência da República acendeu a luz de alerta entre os integrantes do PSDB que, agora, tentam convencê-lo a manter o projeto original. De acordo com o G1, Doria deverá participar de uma reunião com aliados para discutir o assunto no início da tarde desta quinta-feira. O evento que marcaria a saída do governador do cargo estava agendado para 16h.

Segundo a coluna da jornalista Vera Magalhães, de O Globo, bombeiros do partido acreditam que vão convencer o tucano a manter o plano original de passar o cargo a Rodrigo Garcia, que ao saber da possibilidade do recuo de Doria também ameaçou não ser o candidato do partido na disputa pelo governo estadual.

“De qualquer maneira, as relações entre Doria e Garcia, que eram ótimas, estão permanentemente abaladas, segundo aliados de ambos. Mas a manutenção do plano original seria a única forma de não implodir de vez o PSDB em São Paulo, único Estado em que o partido ainda é relevante, pois detém o governo desde 1995”, observa a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE