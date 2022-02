Turista morto a tiros no litoral de SP após tentar fugir de assalto começaria emprego novo três dias após o assassinato

Apoie o 247

ICL

247 - O turista de Jundiaí (SP) que foi abordado por assaltantes e morto a tiros ao tentar fugir dando marcha à ré com o carro, em Guarujá (SP), estava se preparando para começar em novo emprego em 1º de fevereiro, três dias depois do crime. As informações são do portal G1.

A esposa dele, Thamy Cerasuolo, afirmou que Luigi Giacomazzi começaria como vendedor em uma agência de Jundiaí e estava animado com o novo trabalho.

"Ele sempre foi uma pessoa muito sonhadora e queria o melhor para a família. Por isso, estava animado com o novo trabalho, com as novas conquistas que poderia ter", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Polícia revela causa da morte de jovem médica encontrada morta no banheiro de Pronto Socorro, em SP

Thamy estava junto com o marido quando ocorreu o assalto. Ela contou ao g1 que os dois estavam em uma feira com a família e passaram no apartamento onde estavam hospedados antes de se encontrarem com um amigo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Na hora em que estávamos indo, eu falei para ele que estava cansada e para deixarmos para outro dia, mas decidimos ir mesmo assim. Enquanto esperávamos nosso amigo, vimos um carro e achamos que tinham batido na gente. Mas um cara apareceu e falou 'perdeu, maluco', e foi aí que ele tentou fugir", lembra.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE