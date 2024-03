Turistas mineiros são agredidos por garçom após se recusarem a pagar taxa de 10% em quiosque no RJ

Apoie o 247

247 - Dois turistas mineiros foram atacados por um funcionário de um quiosque na Praia das Conchas, em Cabo Frio (RJ). O motivo da briga teria sido porque os irmãos se recusaram a pagar a taxa de serviço ao garçom.

O delegado Alessandro Gabriel contou ao G1 que o trabalhador disse que abordou os dois para que ficassem na barraca, conhecida como “Amarelinho”. Eles teriam concordado em pagar o que consumissem e a gorjeta.

O funcionário então ficou irritado no momento em que os turistas pediram a conta e se negaram a quitar os 10%. Uma das vítimas, de 38 anos, teve que ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Central de Emergência de Cabo Frio para levar pontos na boca e na cabeça.

Vale destacar que, por lei, os 10% não são obrigatórios.

