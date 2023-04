TV Cultura apaga do YouTube documentário sobre extrema direita após pressão de Eduardo Bolsonaro sobre governo de SP

"O Autoritarismo está no ar - 3 anos depois" é o título do programa produzido pela TV Cultura edit

247 - A TV Cultura, emissora pública de São Paulo, apagou de sua conta no YouTube um documentário crítico à extrema direita. Segundo o jornal O Globo, a decisão foi tomada após pressão do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e de seus aliados bolsonaristas.

"O Autoritarismo está no ar - 3 anos depois" é o título do programa produzido pela TV Cultura. Este programa é uma atualização de um documentário anterior que abordou os riscos democráticos do avanço da extrema direita no Brasil e no mundo, transmitido em 2020. A nova versão apresenta uma cobertura do levante terrorista ocorrido em 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro depredaram prédios dos Três Poderes, em Brasília.

De acordo com dois aliados do deputado Eduardo Bolsonaro, ele teria levado sua queixa ao governo paulista, chefiado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura do governo do seu pai, Jair Bolsonaro. O parlamentar teria argumentado que o governo do presidente Lula não permitiria que a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) transmitisse um documentário crítico ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Dias depois, a TV Cultura suspendeu a reexibição do documentário, que estava programada para a primeira semana de abril, segundo um jornalista da emissora ouvido pelo Globo. Esse funcionário classificou a decisão como "censura clara" e afirmou que a retirada do vídeo das redes sociais é uma prática "nada comum".

