Uber terá botão para acionar polícia no Rio

Apoie o 247

ICL

247 - Motoristas e passageiros dos carros da Uber terão um dispositivo no aplicativo para entrar em contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro com o objetivo de evitar assaltos e atos de violência em geral no meio de transporte. O contrato entre a Uber e a corporação foi assinado nessa última quarta-feira (27). Inicialmente, o dispositivo entrará em operação de forma experimental, apenas na Baixada Fluminense.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, quando a polícia for acionada, a pessoa ficará conectada ao Centro de Controle Operacional da Polícia Militar, responsável pelo serviço 190, de emergências. Os operadores do serviço de emergência receberão, em tempo real, os dados do motorista e do passageiro, a localização do carro de onde foi originada a chamada. Mesmo que a pessoa não consiga se comunicar com o operador, informações básicas serão transmitidas.

Porta-voz da PM, o tenente-coronel Ivan Blaz destacou que o "veículo passa a ser georreferenciado na tela dos nossos operadores, possibilitando assim a interceptação por parte das viaturas que estão na rua". "É uma iniciativa muito positiva, uma vez que temos muitas ocorrências envolvendo corridas nesses aplicativos de transporte", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O recurso está disponível em 1,2 mil cidades nos Estados Unidos e em 29 Estados do México.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE