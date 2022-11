UFABC retira estudante que usava roupa com símbolo nazista

Apoie o 247

ICL

Rede Brasil Atual - Estudantes da Universidade Federal do ABC (UFABC), em Santo André, no ABC Paulista, flagraram um aluno usando moletom com o “sol negro”, um símbolo nazista. Após tomar conhecimento do caso, dirigentes da universidade identificaram o estudante, que foi chamado para uma conversa.

Em vídeo que circula nas redes, outros estudantes repudiam a atitude do jovem. Ele tentou justificar, alegando ter comprado o moletom por fazer referência à “cultura viking”. No entanto, disse que sabia que os nazistas usavam o símbolo, “por ser parte de um culto místico”.

O rapaz pediu desculpas aos dirigentes da universidade e aos colegas e retirou a vestimenta com o símbolo nazista. A Reitoria, no entanto, tomou conhecimento de que o caso teria sido denunciado à polícia. E retirou o estudante das dependências da instituição por seguranças. Policiais o conduziram à delegacia para esclarecimentos.

O sol negro estava presente em um dos salões principais do castelo de Wewelsburg, sede da SS, a tropa de assalto nazista. Mais recentemente, grupos neonazistas em diversas partes do mundo passaram a utilizar o símbolo. No início da guerra entre Ucrânia e Rússia, um militar ucraniano foi flagrado exibindo o emblema, em foto que viralizou nas redes sociais.

Em nota, a UFABC afirma que “repudia a apologia aos símbolos nazistas, reitera que estes são criminosos e inaceitáveis e que a Universidade está permanentemente atenta para encaminhar medidas legais cabíveis”. A União Nacional dos Estudantes (UNE) também se manifestou sobre o ocorrido. No final da tarde, movimentos estudantis também realizaram um ato em repúdio à atitude do aluno.

NAZISMO NÃO É OPNIAO É CRIME!



Estudante usa moletom com símbolo nazista na UFABC. O bolsonarismo tornou pesadelos em símbolos a serem adorados.



Parabéns a direção da UFABC que interviu expulsando o estudante do prédio. pic.twitter.com/zHzunaNZFo — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 🎓✊🏿 (@uneoficial) November 3, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.