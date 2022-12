UFMG vive o momento financeiro mais dramático de sua história, com novo bloqueio

Universidades mineiras têm cortes milionários e reitorias dizem que não sabem como pagar as contas edit

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - Em nota enviada à comunidade acadêmica, nesta terça-feira (6), a reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) afirmou que, devido aos novos cortes de verba do governo federal, além de não conseguir arcar com custos de manutenção da instituição, terá dificuldades para pagar bolsas de ensino, pesquisa e extensão.

No documento, a direção da universidade afirmou que se surpreendeu com o novo bloqueio, anunciado no início deste mês pelo Ministério da Economia.

“Seu impacto é ainda mais nefasto para as contas das universidades, pois, além do bloqueio de recursos a serem empenhados, foram cortados todos os valores financeiros comprometidos com serviços e compras já executados, empenhados e liquidados para pagamento agora em dezembro”, diz a nota.

A instituição, que já havia sofrido em maio deste ano com um corte de R$ 16 milhões, terá déficit de outros R$ 16 milhões a partir do próximo ano. Segundo a reitoria, a UFMG nunca havia passado por situação tão preocupante.

“Uma redução de R$ 32 milhões no orçamento deste ano que, se for mantida, impactará drasticamente o orçamento de 2023, que já está previsto para ser 20% inferior ao de 2022. Não é exagero afirmar que estamos atravessando o momento financeiro mais dramático de nossa história”, destaca o documento.

UFMG não é a única

A reitora e o vice-reitor da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Cláudia Marliére e Hermínio Nalini Júnior, também demonstraram preocupação com o novo bloqueio de recursos.

Em nota, os dirigentes da instituição, que terá de funcionar com R$ 7,8 milhões a menos, afirmaram que o impacto será imediato.

“Chegamos a uma situação insustentável, que deixa as universidades brasileiras sem dinheiro algum em seus caixas”, repudiam.

No Triângulo Mineiro, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) emitiu uma nota informando à comunidade que, com o novo corte, terá dificuldades para pagar o auxílio estudantil, além de contratos de alimentação, segurança e limpeza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.