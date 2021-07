UFRJ cria teste que detecta coronavírus em menos de uma hora e por R$ 30

O kit desenvolvido na UFRJ detecta fragmentos do RNA do coronavírus edit

247 - Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolveram um kit diagnóstico de covid-19 capaz de detectar a presença do Sars-CoV-2 em amostras de saliva e de secreção nasal. O custo é de R$ 30 e o resultado fica pronto em menos de uma hora.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o kit desenvolvido na UFRJ detecta fragmentos do RNA do coronavírus. Testes feitos em 60 pacientes revelaram que o novo exame é 100% eficaz quando comparado ao PCR.

O teste amplifica o genoma viral em menos de 30 minutos e detecta até dez cópias do vírus em uma mesma amostra. O teste pode ser realizado em lugares com pouca infraestrutura, e o resultado é analisado de forma colorimétrica - se o resultado for negativo, a amostra fica vermelha; se positivo, amarelada.

