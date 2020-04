Uip vê achatamento da curva de infectados em SP

247 - O infectologista David Uip afirmou hoje que já é possível ver um achatamento da curva de contaminação do coronavírus na cidade de São Paulo. O controle da epidemia é fruto das medidas de isolamento social aplicadas na capital, onde a população segue cumprindo quarentena e apenas os serviços essenciais têm autorização para funcionar. A informação é do portal UOL.

"Parece que estamos conseguindo achatar a curva, o que vai fazer com que a gente distribua melhor (os leitos hospitares) nos próximos meses", afirmou o chefe do Centro de Contingência da Covid-19 em entrevista à Globonews. Uip ainda adiantou que uma reunião do Centro de Contingência hoje ajudará a definir a estratégia para as próximas semanas na capital.

