Último paciente do hospital de campanha do Ibirapuera recebe alta; estrutura será fechada

247 - O último paciente que estava internado no hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo, teve alta na manhã deste sábado. As atividades nas instalações serão encerradas totalmente na próxima quarta-feira, 30.

O governo de São Paulo diz que o fechamento ocorrerá em razão da redução nos índices da pandemia de Covid-19 no estado. O hospital foi aberto em 1º de maio e atendeu 3.189 pacientes com a doença.