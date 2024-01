Ultramaratonista é encontrada morta após ficar desaparecida

Apoie o 247

247 - A ultramaratonista Camila Maria Matte, de 44 anos, foi encontrada morta, com corpo parcialmente queimado em meio ao canavial, perto de seu veículo, na zona rural de Leme (SP), após desaparecer no domingo (14). De acordo com apurações do G1, a Polícia Civil investiga o caso e já possui alguns detalhes do que teria ocorrido horas antes de sua morte: a atleta saiu de casa pela manhã, após discutir com o marido, dizendo que iria almoçar com os pais, em São Carlos, cidade a cerca de 80 km de Leme, e não foi mais vista.

Segundo o marido da ultramaratonista, o educador físico Peterson César Malachias, de 48 anos, que também era treinador da atleta, Camila saiu de casa pouco depois das 9h do domingo (14) dizendo que iria para São Carlos almoçar com os pais. Antes de sair, o casal teria tido uma discussão do lado de fora da casa. Ele dentro da garagem e ela perto do carro na rua. O motivo da discussão não foi divulgado. Ele disse que Camila passava por tratamento psicológico. O último contato de Camila, segundo o boletim de ocorrência foi às 9h29 de domingo por meio de mensagem ao marido.

