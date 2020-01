Um ano após Brumadinho, Minas vive mais uma tragédia: 34 mortos com as chuvas

No dia em que se completa um ano de um dos maiores crimes ambientais da história, ocorrido em Brumadinho, o estado de Minas Gerais vive mais uma tragédia. As chuvas que castigaram vários municípios deixam, até aqui, um cenário de destruição, com 34 mortes confirmadas e 2.620 desabrigados edit

A reportagem do portal G1 informa que "a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais informou, neste sábado (25), que 34 pessoas morreram em decorrência das chuvas que atingem o estado nos últimos dias. O número, referente aos óbitos registrados entre os dias 24 e 25 de janeiro, foi atualizado em um boletim divulgado às 18h30."

A matéria ainda destaca que "ainda de acordo com a Defesa Civil, há 7 feridos, 17 desaparecidos, 2.620 desalojados e 911 desabrigados em Minas Gerais. De acordo com o coordenador adjunto do órgão, tenente-coronel Flávio Godinho, os locais de cada morte serão divulgados ainda nesta noite."