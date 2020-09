Um ano após Crivella tentar censurar HQ, super-heróis da Marvel se casam

A tentativa de censura não foi adiante e gerou manifestações na feira e nas redes sociais. No dia seguinte à ordem de Crivella, os livros da Marvel se esgotaram em 30 minutos na Bienal no ano passado edit

Metrópoles - O casal de super-heróis Wiccano e Hulkling, do universo Marvel, se casou em nova história em quadrinhos lançada nessa quarta (9), um ano após o prefeito do Rio de Janeiro, Marvelo Crivella (Republicanos), mandar recolher uma HQ dos personagens na Bienal do Livro 2019.

A tentativa de censura não foi adiante e gerou manifestações na feira e nas redes sociais. No dia seguinte à ordem de Crivella, os livros da Marvel se esgotaram em 30 minutos na Bienal.

Introduzido em 2005, em Jovens Vingadores, Wiccano e Hulkling participaram de diversas histórias da Marvel. Uma delas, lançada em 2012 e intitulada Vingadores: A Cruzada das Crianças, mostrou o primeiro beijo entre os personagens e enfureceu o prefeito Crivella.

Nesta semana, uma nova história mostra Wiccano e Hulkling se casando em Avengers Empyre: Aftermath, após eles terem firmado matrimônio secretamente em uma edição anterior da série.

O casamento marca o primeiro entre heróis do mesmo sexo no universo Marvel. Antes, em 2012, o quadrinho número 51 de Astonishing X-Men registrou o primeiro casamento gay da editora, entre o empresário Kyle Jinadu e o herói Estrela Polar.

