Um ano após tragédia, São Sebastião volta a registrar temporais e sirene de alerta é acionada (vídeo)

247 - Um ano após a tragédia que deixou 64 mortos em São Sebastião (SP), a cidade do litoral paulista voltou a registrar um temporal forte. Ruas foram alagadas e a sirene instalada na Vila Sahy fosse acionada, na tarde desta terça-feira (20), orientando moradores a deixarem suas casas e irem a locais seguros por causa do risco de deslizamentos.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, o risco é grande para deslizamentos e inundação, porque o acumulado de chuvas atingiu 74 milímetros de água em 1 hora, volume considerado alto.



No alerta emitido por alto-falantes e sirenes, a orientação era para que moradores deixem suas casas caso estejam residindo em áreas vulneráveis às consequências dos temporais. "A Defesa Civil informa: há risco de deslizamentos nessa área. Atenção moradores: dirijam-se para locais seguros e pontos de encontro", disse o comunicado emergencial.

🚨 ALTO RISCO DE DESLIZAMENTO EM SÃO SEBASTIÃO



Exatos 1 ano após a tragedia, São Sebastião embaixo d’agua!



Tragédia anunciada nesse momento no morro do esquimó, Juquehy, vemos o descaso das autoridades em resolver de fato o problema dos alagamentos



Quem paga?

- a população pic.twitter.com/9sBkd2Daim
February 20, 2024

