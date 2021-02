Um corpo é encontrado na sede da Prefeitura do Rio: agentes desconfiam de assassinato

Inicialmente, as autoridades imaginaram que se tratava de um caso de suicídio, pois a cena do crime contava com uma forca edit

247 - Um corpo foi encontrado na principal sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (9).

O prédio anexo do Centro Administrativo São Sebastião foi isolado e as autoridades imaginaram que se tratava de um caso de suicídio, pois a cena do crime contava com uma forca.

No entanto, a perícia encontrou lesões no cadáver e muito sangue no local, abrindo outra linha de investigação, a de homicídio.

