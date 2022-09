“Uma injustiça e uma crueldade”, diz Enfermeira Rejane sobre suspensão do piso salarial da categoria

Apoie o 247

247 - A suspensão do piso salarial da enfermagem pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, neste domingo (4), provocou indignação entre os profissionais da categoria. Há mais de 20 anos à frente do movimento pela regulamentação do piso, a deputada estadual do Rio de Janeiro Enfermeira Rejane convocou para o próximo dia 8, às 9h30, uma audiência pública na Alerj para discutir a decisão.

"Uma injustiça e uma crueldade, sobretudo depois de tudo que nossa categoria sofreu para salvar vidas na pandemia", diz a parlamentar, que também convocou a população para um ato público em frente à Alerj, às 11h, em apoio aos profissionais da categoria.

Enfermeira Rejane ressaltou que a categoria está unida como nunca esteve pela defesa do piso salarial, uma luta que foi iniciada há mais de 30 anos e que parecia vencida com a sanção da lei em agosto. "Os patrões e donos de hospitais seguem tentando impedir essa conquista que veio depois de mais de 30 anos de luta. Mas não vamos desistir. A Enfermagem unida não irá se dobrar. Faremos o que for possível para garantir nosso piso", declarou ao 247.

A lei foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada por Jair Bolsonaro no início de agosto, mas os empresários da saúde se recusam a pagar os valores e entraram na Justiça contra o reajuste. Barroso suspendeu a mudança por 60 dias requerendo mais informações sobre a origem dos recursos. Ele argumenta que o pagamento pode causar uma crise no sistema de saúde.

