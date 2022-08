'Uma vergonha', diz Boulos após juiz mandar assassino de Marcelo Arruda para a prisão domiciliar

Apoie o 247

247 - Candidato a deputada federal e líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL-SP), criticou nesta quinta-feira (11) a decisão do juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, que nessa quarta-feira (10), determinou a ida do policial bolsonarista Jorge Guaranho para casa, com o uso de tornozeleira eletrônica. No começo de julho, ele matou o tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR), por diferenças políticas.

"Vergonha! Juiz manda bolsonarista que assassinou Marcelo Arruda para prisão domiciliar. Matar uma pessoa em sua festa de aniversário, diante dos seus filhos e por ódio político não é motivo de cadeia no Brasil...", disse Boulos no Twitter.

Aos gritos de "aqui é Bolsonaro", Guaranho invadiu o local onde Arruda comemorava o próprio aniversário, em 9 de julho, e atirou contra o militante do PT.

O Judiciário paranaense busca uma vaga em um presídio federal para o assassino de Marcelo Arruda. De acordo com a Justiça, também existe a possibilidade de Guaranho ficar detido em outro estado.

