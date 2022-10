União Brasil irá apoiar candidatura do bolsonarista Tarcísio de Freitas em São Paulo

Apoie o 247

247 - O União Brasil deverá anunciar que irá apoiar a candidatura do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo no segundo turno das eleições. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, o vice-presidente da legenda, Antonio Rueda, responsável pelo acordo, deverá participar do anúncio previsto para a tarde desta quarta-feira (5). Tarcísio foi escalado por Jair Bolsonaro (PL) para disputar a chefia do Executivo paulista.

Ainda segundo a reportagem, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, tem se mostrado contrário a um possível apoio do partido à reeleição de Bolsonaro e estará em Brasília “para discutir o futuro da legenda em nível nacional com correligionários. Aliados dizem que a tendência, por ora, é pela neutralidade”.

