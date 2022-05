União Brasil pode romper com Garcia e lançar Moro ao governo de São Paulo

Apoie o 247

Por Igor Gadelha, Metrópoles - A cúpula do União Brasil ameaça romper com o governador Rodrigo Garcia (PSDB) e lançar o ex-juiz Sergio Moro como candidato ao governo de São Paulo nas eleições deste ano.

O discurso é de que Moro não só daria palanque a Luciano Bivar, pré-candidato do União Brasil à Presidência da República, como ajudaria ainda mais a eleger deputados federais da sigla no estado.

“Há membros da executiva em São Paulo que querem colocar o Moro candidato a governador para ter um palanque no estado, fortalecer o 44 (número do União Brasil). Para alguns deputados, isso é conveniente porque, com uma candidatura a governador, você teria um voto de legenda mais considerável”, afirmou à coluna o deputado federal Júnior Bozzella, vice-presidente do União Brasil em São Paulo.

