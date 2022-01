Unicórnio, arco-íris, caveira, Che Guevara: escola alerta pais para conteúdo "antifamília"

Cartilha de escola particular de Minas Gerais foi enviada aos pais com "alertas" sobre escolhas de estampa do material escolar dos alunos edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A escola particular Recanto do Espírito Santo, em Itaúna (MG), divulgou, no último 12 de janeiro, uma cartilha que alertava pais e responsáveis sobre materiais escolares que tenham “ideologias antifamília”. Entre os símbolos exemplificados no documento, estão a bandeira LGBTQIA+, imagens de Che Guevara, de unicórnios e caveiras.

“Você já pensou que a escolha dos itens escolares também faz parte da formação das crianças? Antes de escolher, faça a si mesmo algumas perguntas: Qual o significado desta estampa? O que ela representa para meus filhos?”, diz a cartilha assinada pela direção da instituição.

O documento traz, então, a foto de Che Guevara ao lado de uma bandeira do movimento anarquista e uma caveira. “Os cadernos e camisetas com caveiras (cultura de morte), foice e martelo e com o rosto de Che Guevara (grande assassino e revolucionário comunista), estão na moda há décadas. Mas hoje vejo também outros riscos”, continua o texto.

PUBLICIDADE

GENTE? Escola particular de Minas Gerais está PROIBINDO que alunos usem estampas de unicórnios, caveiras, arco-íris e vários outros. A desculpa, é que eles representam ideologias antifamília, seja por representarem os LGBTQIA+, a "cultura da morte", comunismo e não-binarismo. 🤔 pic.twitter.com/LiQ1Ra4XI7 — POPTime • #BBB22 (@siteptbr) January 18, 2022

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE