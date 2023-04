Universitária atacada por “colegas” por etarismo anuncia grande novidade em suas redes

As três jovens que debocharam da mulher desistiram da graduação após a repercussão do caso edit

Apoie o 247

ICL

247 - A estudante universitária Patrícia Linares, 44, alvo de preconceito estarista por parte de três “colegas” de faculdade, que debocharam de sua presença no local, anunciou que ganhou uma bolsa para estudar na Inglaterra.

A universitária não compartilhou se a bolsa é para a sua área de estudos de Biomedicina ou com outra finalidade, como aprender um novo idioma.

De acordo com o UOL, Patrícia segue no curso de Biomedicina na faculdade particular de Bauru, enquanto as três jovens que debocharam da mulher desistiram da graduação após a repercussão do caso

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.