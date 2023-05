Usando roupas do candomblé, família é impedida por motorista de entrar em carro de aplicativo no RJ

Apoie o 247

ICL

247 - As imagens das câmeras de segurança que capturaram a cena em que uma família, vestida com trajes do candomblé, foi impedida de entrar em um carro de aplicativo na Baixada Fluminense no sábado (29) foram analisadas pelos policiais da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que agora estão tentando localizar o motorista.

Taís Fraga relatou que ela, suas duas filhas e sua sogra foram barradas pelo motorista, que manifestou preconceito religioso através de seu olhar e palavras. Segundo o relato de Taís ao G1, o motorista disse: "Vocês não vão entrar no meu carro. Não levo vocês". Desde o início do ano, a lei que pune crimes de intolerância religiosa tornou-se mais rigorosa, estabelecendo penas de reclusão que variam de 2 a 5 anos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.