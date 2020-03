USP é a melhor universidade da América Latina, indica consultoria

Universidade de São Paulo (USP) foi considerada, pela 10ª edição do "QS World University Rankings", a melhor universidade da América Latina edit

247- A Universidade de São Paulo (USP) foi considerada, pela 10ª edição do "QS World University Rankings", a melhor universidade da América Latina. Em 2019, a instituição também liderou entre as demais brasileiras. A informação é do jornal O Globo.

São levadas em considerações a reputação acadêmica baseadas em uma pesquisa com 94 mil respostas da QS; reputação entre empregadores; citações por artigo; e o Índice H.